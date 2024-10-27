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تأجيل داربي مولودية الجزائر وسوسطارة إلى موعد لاحق

بقلم النهار أونلاين
تأجيل داربي مولودية الجزائر وسوسطارة إلى موعد لاحق
مولودية الجزائر
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أعلنت الرابطة الوطنية عن تأجيل الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة المبرمج يوم 5 نوفمبر لأسباب تنظيمية تتعلق بالاحتفالات بالذكرى السبعين لإنطلاق الثورة الجزائرية المجيدة.

كما أعلنت الرابطة الوطنية عن تأجيل مباراة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة المبرمجة يوم 4 نوفمبر 2024، لنفس السبب، و هي المقابلات التي تندرج ضمن الجولة السابعة من البطولة المحترفة.

كما قالت أنه سيتم الإعلان عن التواريخ الجديدة لهذه المباريات لاحقا.

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