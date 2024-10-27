تأجيل داربي مولودية الجزائر وسوسطارة إلى موعد لاحق
بقلم النهار أونلاين
أعلنت الرابطة الوطنية عن تأجيل الداربي العاصمي بين مولودية الجزائر وإتحاد العاصمة المبرمج يوم 5 نوفمبر لأسباب تنظيمية تتعلق بالاحتفالات بالذكرى السبعين لإنطلاق الثورة الجزائرية المجيدة.
كما أعلنت الرابطة الوطنية عن تأجيل مباراة شباب بلوزداد وشبيبة الساورة المبرمجة يوم 4 نوفمبر 2024، لنفس السبب، و هي المقابلات التي تندرج ضمن الجولة السابعة من البطولة المحترفة.
كما قالت أنه سيتم الإعلان عن التواريخ الجديدة لهذه المباريات لاحقا.
c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]
رابط دائم : https://nhar.tv/EQd4Q