تأجيل رالي توارق 2020 بسبب فيروس كورونا

تقرر بصفة رسمية تأجيل رالي توارق 2020 الذي كان مُقررا من 20 إلى 27 مارس الجاري بصحراء الجزائر “بني عباس- بشار”.

الرالي سيُنظم في تاريخ لاحق بسبب تفشي فيروس كورونا في العديد من دول العالم مؤخرا حسبما أعلن عنه اليوم الأحد المنظمون.

شركة “A.M.A إيفنت” مُنظمة الحدث بمساهمة الاتحادية الجزائرية للرياضات الميكانيكية أصدرت بيان رسميا جاء فيه:”تجنبا لوقوع أي أضرار صحية مُحتملة، شددت المنظمة العالمية للصحة على ضرورة تجنب قدر المستطاع التجمعات الكبيرة وهذا من أجل درء عدوى الفيروس”.

وأضاف البيان:”العديد من التظاهرات الرياضية، أُلغيت خلال هذه الأيام وحتى رالي توارق معني بهذا الالغاء وهذا حتى لا نضع صحة المشاركين في خطر”.

وختم المنظمون:”عندما تعود الأمور الصحية إلى نصابها، فإننا سنحدد تاريخا جديدا لإجراء الرالي ولن يدفع المشاركون الأجانب حقوق التسجيل مرة اخرى”.