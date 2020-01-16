تأجيل رحلة أليكانتي الإسبانية اتجاه وهران

قامت الخطوط الجوية الجزائرية، بتأجيل رحلة أليكانتي الإسبانية اتجاه وهران، التي كانت مقررة يوم أمس الأربعاء.

وأوضح الناطق الرسمي، للجوية الجزائرية، أن الرحلة تم برمجتها، اليوم الخميس من مطار أليكانتي الإسبانية.

وأضافت الشركة، أن سبب التأجيل راجع، إلى اندلاع حريق ضخم بمطار أليكانتي، الأمر الذي عرقل حركة الطيران.