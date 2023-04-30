تأجيل رحلة بحرية مع Algérie Ferries على هذا الخط

أعلنت الشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين Algérie Ferries تأجيل إحدى رحلاتها التي تربط بين مينائي وهران ومرسيليا.

وحسب بيان شركة Algérie Ferries، فإن الأمر يتعلق بالرحلة البحرية المقررة يوم الثلاثاء 16 ماي انطلاقا من ميناء وهران نحو مرسيليا.

وتمت إعادة برمجة هذه الرحلة يوم الجمعة 19 ماي على الساعة 12 من منتصف النهار. يضيف المصدر نفسه.

وأشارت الشركة ذاتها إلى أن عملية التسجيل تبدأ يوم الجمعة على الساعة 07:00 صباحا، فيما ينتهي على الساعة 11 صباحًا.

وفي الأخير، قدمت الشركة الجزائرية للنقل البحري اعتذاراتها لزبنائها على هذا التأجيل، متمنية لهم رحلة سعيدة.