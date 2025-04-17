أعلنت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، عن تأجيل رحلة “مرسيليا- سكيكدة” المبرمجة اليوم.

وفي بيان للمؤسسة، أشارت إلى أنه ونظرا لسوء الأحوال الجوية المسجلة، فقد تم تأجيل رحلة “مرسيليا_ سكيكدة” المبرمجة سلفا يوم الخميس 17 أفريل 2025 على الساعة 17:00 مساءا. إلى يوم الجمعة 18 أفريل 2025 على الساعة 12:00 زوالا على متن سفينة طاسيلي 2.

وأضافت المؤسسة، أن التسجيلات تكون يوم الجمعة 18 أفريل 2025 إبتداءا من الساعة 05:00 صباحا.

من جهتها إعتذرت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين عن هذا التعديل الخارج عن إرادتها.

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