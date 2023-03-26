تأجيل رحلتين بحريتين بين مرسيليا والجزائر

أعلنت شركة النقل البحري للمسافرين كورسيكا لينيا، عن تأجيل رحلتين بحريتين على مستوى الخط الذي يربط بين مينائي مرسيليا والجزائر.

وحسب بيان شركة النقل البحري الفرنسية، فإن الأمر يتعلق بالرحلتين المبرمجتين بتاريخ 28 و29 مارس الجاري.

وأوضح المصدر نفسه أن سبب هذا التأجيل يعود إلى الإضرابات والمظاهرات التي تشهدها فرنسا ضد إصلاح نظام التقاعد.

1-تأجيل رحلة مارسيليا – الجزائر، المقرر إجراؤها في 28 مارس 2023 ، إلى 29 مارس، حيث سيكون الإنطلاق الساعة 10:30 صباحًا، فيما يكون الوصول يوم الخميس 30 مارس إلى الجزائر العاصمة الساعة 11:00 صباحاً.

ودعت كورسيكا الركاب المعنيين بهذه الرحلة الحضور إلى البوابة 1 في ميناء مرسيليا بدءا من الساعة 4:30 صباحًا.

2- تأجيل رحلة الجزائر مارسيليا، المقرر في 29 مارس ، إلى 30 مارس 2023 حيث سيكون الإنطلاق الساعة 12:00 ظهرا، على أن يكون الوصول إلى ميناء مرسيليا في اليوم التالي من الساعة 6:00 مساءً.

ونهوهت شركة Corsica Linea إلى أن المسافرين المعنيين بهذه الرحلات سوف يتلقون رسالة نصية قصيرة. وذلك لإبلاغهم بالتغيير في برنامج سفرهم.

وللإشارة، فإن الإضرابات في فرنسا ضد إصلاح المعاشات التقاعدية تسبب في تجميد العديد من القطاعات بما في ذلك قطاع النقل.