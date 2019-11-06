تأجيل عرض النظام المعلوماتي الخاص بمراقبة الانتخابات

أجلت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عرض النظام المعلوماتي الخاص بمراقبة الرئاسيات، والذي كانت تعتزم عرضه اليوم الأربعاء.

وأفادت وأج، نقلا عن تصريحات رئيس السلطة، أنها قررت تأجيل عرض النظام، إلى الأسبوع المقبل.

وأكد محمد شرفي، ان النظام المعلوماتي الذي سيسهر عليه خبراء بالإعلام الآلي سيجعل التزوير من المستحيلات.

وفي وقت سابق، كان رئيس السلطة، قد قال إن الأخيرة تتعهد بضمان انتخابات نزيهة وديمقراطية.

للإشارة، أعلنت السلطة عن قبول ملفات 5 مترشحين للانتخابات الرئاسية.

ويتعلق الأمر بكل من الأمين العام بالنيابة للأرندي عزالدين ميهوبي، ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة.

بالإضافة إلى الوزير الأول الأسبق عبد المجيد تبون،ورئيس حزب طلائع الحريات علي بن فليس، ورئيس جبهة المستقبل عبد العزيز بلعيد.