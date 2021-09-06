تأجيل عرض مخطط عمل الحكومة على نواب البرلمان إلى 13سبتمبر

أجل المجلس الشعبي الوطني، عرض مخطط عمل الحكومة من قبل الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، إلى غاية الإثنين 13 سبتمبر، بعدما كان مقرا الاحد المقبل

وحسب بيان للمجلس، سيقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة يوم 13 سبتمبر، وسيشرع مباشرة بعد ذلك في الماقشة العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 سبتمبر.

وستختتم الأشغال بالإستماع إلى رد الوزير الأول على إنشغالات النواب والتصويت على مخطط عمل الحكومة اللذين برمجا في جلسة علنية تعقد صباح الخميس 16 سبتبر.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

https://vb.me/EnnaharTVfb