تأجيل عودة تلاميذ المدارس الابتدائية لمقاعد الدراسة إلى 3 نوفمبر

أرجأت وزارة التربية الوطنية تاريخ عودة تلاميذ المدارس الابتدائية الى مقاعد الدراسة الى الثالث من شهر نوفمبر الداخل بدلا من الثاني منه .

وأرجعت الوزارة الوصية سبب التأجيل، إلى تخصيص اليوم الموالي للاستفتاء على الدستور، الذي سيكون يوم الاثنين الثاني من نوفمبر لتعقيم المدارس التي كانت مركزا للاستفتاء.

وجاء في تعليمة للوزارة ما يلي “يشرفني أن أعلمكم أنه تقرر تأجيل عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة إلى يوم الثلاثاء الثالث من نوفمبر، وذلك لتخصيص اليوم الموالي للاستفتاء لتعقيم المدارس التي كانت مركزا للانتخاب”.

وقامت وزارة التربية بإرسال التعليمة بعثت بها أمس الأربعاء، إلى مدراء التربية الوطنية ومنهم الى مفتشي التعليم الابتدائي تخصص ادارة ومدراء المدارس الابتدائية تحصلت”النهار” على نسخة منها،

وقد بعث مدراء التربية بنسخة من نص التعليمة إلى ولاة الجمهورية وروساء الدوائر على سبيل الإعلام.