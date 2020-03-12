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تأجيل عيد الزربية بغرداية إلى موعد لاحق بسبب كورونا

أخبار الجزائر
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تأجيل عيد الزربية بغرداية إلى موعد لاحق بسبب كورونا
بقلم عاصم بوخاري

قررت السلطات المحلية رسميا تأجيل موعد عيد الزربية الذي كان مقررا الانطلاق في فعالياته ابتداء من يوم 21 مارس المقبل بسبب قرار منع التجمهرات بسبب وباء كرونا.

واتخذ القرار كاجراء وقائي للحفاظ على الصحة العمومية لسكان الولاية خاصة وان العيد يحضره الآلاف من داخل و خارج الوطن.

هذا و يعد عيد الزربية الذي يقام سنويا في عطلة الربيع احد اهم الاعياد السياحية الذي تستقطب من خلاله ولاية غرداية عدد كبير من السياح الداخليين و الخارجيين الى جانب اعتباره رمز للتراث المادي و اللا مادي للمنطقة السياحية بامتياز.


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