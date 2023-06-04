تأجيل فترة إيداع ملفات الترشح للجنة الجامعية إلى غاية 20 جوان

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تأجيل فترة إيداع ملفات الترشح للجنة الجامعة الوطنية بعنوان الدورة التاسعة والأربعون(49).

وأوضحت الوزارة في بيانها أن قرار التأجيل جاء تبعا للإقتراحات المقدمة بخصوص هذه الدورة من طرف نقابات الأساتذة المعتمدة.

كما أكد البيان أنه بعد دراسة هذه المقترحات تم الموافقة عليها من طرف اللجنة الجامعية الوطنية. وتقرر تأجيل فترة ايداع ملفات الترشح بعنوان هذه الدورة.

حيث تم تعديل التاريخ على النحو التالي: من الثلاثاء 6 جوان 203 على الساعة الثانية 14:00 بعد الزوال. إلى غاية يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 على الساعة منتصف الليل 00:00.

هذه هي الوثائق المطلوبة وكيفية ايداع ملف الترشح

وحسب المعلومات المستقاة فان ملف التأهيل الجامعي يتكون من مقرر التثبيت في الرتبة، شهادة عمل حديثة. بالإضافة إلى نسخة من الشهادة الجامعية المحصل عليها، نسخة من أطروحة الدكتوراه.

ومن الوثائق أيضا مجموع أعمال المترشح للتأهيل الجامعي لاسيما مقال علمي أو منشور علمي. نشر بعد مناقشة أطروحة الدكتوراه في مجلة علمية معترف بها وذات لجنة قراءة وكذا المداخلات العلمية في المؤتمرات والندوات العلمية ان وجدت مرفقة بشهادة المشاركة وكذا المؤلفات العلمية وبراءة الاختراع .

ويودع الأستاذ الباحث ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى الهيكل المكلف بالتأهيل الجامعي في المؤسسة التي يمارس بها نشاطه. والتي تسلمه حالا وصل ايداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف ويتوجب على المؤسسة الجامعية التي يمارس بها نشاطه عندما تكون غير مؤهلة لتسلم التأهيل الجامعي ،إرسال ملف الترشح إلى مؤسسة جامعية أخرى في ميدان اختصاص المترشح في أجل ثمانية ايام .

ويودع الباحث الدائم ملف ترشحه في ثماني نسخ لدى المؤسسة التي يمارس بها نشاطه والتي تسلمه حالا وصل إيداع بعد مراقبة المطابقة التنظيمية للملف.

هذا ويتعين على الهيئات العلمية المعنية خلال أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ استلام الملف من طرف وحدة التعليم والبحث واقتراح ثلاث مقررين متخصصين لكل مترشح يكون أحدهم من خارج المؤسسة.

ويعتبر استلام الملف من طرف المقررين بمثابة إلتزام بتقديم تقرير تقييمي عنه في الآجال المحددة.