تأجيل قضايا “تامزيرت” و”علي حداد” 

أجل اليوم قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص بقضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية جميلة تامزيرت وزيرة الصناعة سابقا. إلى تاريخ 27 جانفي الجاري والمتابعة في قضايا الفساد طالت مجمع الرياض ، سبب التأجيل يعود لإضراب المحامين.

كما تتعلق تفاصيل قضية حال بخصوص عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس وبيعه بالدينار الرمزي بطريقة غير قانونية. وتحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب بطريقة غير شرعية إلى مطاحن خاصة.

في حين وجهت لجميلة تامزريت تهم تتعلق بالفساد، منح امتيازات غير مبررة و تبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

تأجيل قضية علي حداد رفقة وزراء سابقين إلى جلسة 27 جانفي الجاري

كما أجل اليوم قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد إلى تاريخ 27 جانفي الجاري. ملف قضية الفساد المتابع بها رجل الأعمال علي حداد الرئيس السابق للأفسيو. الذي يتعلق بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب .

هذه القضية توبع فيها علي حداد رفقة و وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية، كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي. إلى جانب المديرين سابقين للأشغال العمومية “خليفاوي علي” و”بن شنان محمد عبد الصمد”. والمتهم “برواق سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق.

كما تعود وقائع القضية إلى سنة 2008 بعد أن أسدى وزير الأشغال العمومية السابق عمار غول تعليمات شفوية للوالي السابق لولاية عين الدفلى عبد القادر قاضي. ومدراء أشغال العمومية بمباشرة أشغال مشروع إزدواجية الطريق الولائي رقم 42 على مسافة 9 كلم بولاية عين الدفلى. بمحول الطريق السيار شرق غرب بعين الدفلى. وجاء في تعليمات غول بمنح المشروع لفائدة مجمع etrhb لمالكها انذاك حداد علي بعدما كانت. من قبل مسندة للشركة الجزائرية لأشغال الطرق altro بسكيكدة.

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وحسب ما ورد في الملف القضائي، فإن علي حداد استغل نفوذه في الحصول على المشروع بموجب تعليمات شفوية. خلال زيارتين ميدانيتين لوزير بأشغال العمومية السابق عمار غول إلى ولاية عين الدفلى.

واستغل علي حداد نفوذه لدى الوزير السابق للأشغال العمومية. من أجل إصدار مقرر تجاوز رفض التأشيرة من أجل تمكينه من تلقي مستحقاته المالية.

المجمع لم يقم بإجراءات تأمين المشروع

كما أن مجمع Etrhb حداد لم يقم بإجراءات تأمين المشروع. وتنصيب الورشة installation de chantier.

في حين تحصل حداد على صفقة إنجاز نصف أشغال المشروع. بموجب عقد اتفاقية المناولة رقم 2009 /45 مع شركة Altro وتوقيعه على ذلك العقد.

وقد كانت الأشغال المنجزة من قبل مجمعه محل متابعة ميدانية من قبل مديرية الأشغال العمومية لولاية عين الدفلى. بالرغم من عدم وجود اي صفقة تعاقدية تربطه بها.

ويواجه المتهمون تهم ثقيلة تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة استغلال الوظيفة.

كما يواجهون أيضا تهمة تعارض المصالح واستغلال النفوذ والمشاركة في تبديد أموال عمومية و المشاركة في تبديد أموال عمومية. بالإضافة إلى الحصول على امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية. وتحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه. بهدف الحصول على منافع غير مستحقة. الى جانب جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.