تأجيل قضايا حداد وعولمي وطحكوت إلى 15 جوان المقبل

أجلت محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة، اليوم الإثنين، محاكمة رجل الأعمال علي حداد وكذا الرئيس المدير العام لمجمع سوفاك لتركيب السيارات مراد عولمي إلى تاريخ 15 جوان القادم.

للتذكير، يتضمن الملف الأول الذي يخص علي حداد يتعلق باستفادته من عدة امتيازات عقارية وجمركية و مينائية بنية احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي، بالإضافة إلى الإستيلاء على أسهم مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان.

كما تم تأجيل قضيتي مراد عولمي، ومحي الدين طحكوت، والمتعلقتين بتركيب السيارات يوم 15 جوان المقبل.

للإشارة، فقد تم تأجيل قضية طحكوت وحداد تلقائيا من طرف المحكمة، ريثما تحال القضيتين الى محكمة سيدي امحمد، حيث ستناقش المحكمة قضية الضم من عدمه.