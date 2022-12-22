تأجيل قضية اطارات بشركة النقل البحري للمسافرين إلى 29 ديسمبر الجاري

أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد ، إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري محاكمة المتهمين في ملف الفساد. المتعلق بالشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع .

و يتعلق الامر بكل من المدير العام للمؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين “إ.ك” بالإضافة إلى رئيس قسم التسويق والشحن، ورئيس محطة التوقف بالمؤسسة مع وإخضاع المتهمين “ش.إ” المدير التجاري لذات المؤسسة “ش. أ”، ونائب المدير العام للشركة “ل .ف” ، حيث وجهت لهم تتعلق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة الوظيفة والمنصب، ومنح منافع غير مستغلة للغير وعدم التصريح بالممتلكات والإثراء غير المشروع .