قرر مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء تأجيل قضية الإخوة كونيناف إلى 23 ديسمبر الجاري بسبب إصابة محامي أحد المتهمين بفيروس كورونا.

هيئة الدفاع تمسكت بطلبات التأجيل والمحكمة قررت بعد المداولة تأجيل القضية.

وتجدر الاشارة إلى أن اخوة كونيناف المتابعين في قضايا فساد المتواجدين رهن الحبس المؤقت منذ 24 أفريل 2019 بأمر من قاضي التحقيق بمحكمة سيدي أمحمد.

ويتعلق الأمر بكل من رضا و عبد القادر-كريم و طارق كونيناف، كما يتابع في نفس القضية المتهم الموقوف قدور بن طاهر مسير مجمع kougc.

ويتابع في القضية أيضا عدد من الوزراء السابقين و المسؤولين في مختلف القطاعات العمومية.