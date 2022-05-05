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الوطني

تأجيل قضية البوشي إلى الأسبوع المقبل

بقلم نجيبة سماي
تأجيل قضية البوشي إلى الأسبوع المقبل
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أجّلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، إلى تاريخ 8 ماي ملف قضية البوشي، التي تتعلق بمنح و قبول مزايا غير مستحقة. المتابع بها كمال شيخي المدعو البوشي رفقة رئيس بلدية القبة السابق .

كما سبق و أن أدانت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة كمال شيخي المدعو “البوشي” يقضي بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. وذلك عن تهمة مخالفة قواعد التعمير و تحطيم جزء من عقار الغير. مع حكما يقضي بالبراءة عن تهمة منح مزية غير مستحقة. كما تم إدانة رئيس بلدية القبة السابق (ل.م) بعقوبة عامين حبسا نافذا و 100 الف دج غرامة مالية نافذة. عن تهمة إساءة إستغلال الوظيفة و تبرئته من تهمة قبول مزية غير مستحقة.

و بالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال التي إنطلقت بناءا على شكوى من قبل مواطنة تدعى ( ش.ي) ضد شيخي كمال “البوشي”. تتهمه فيها بمخالفته لبنود رخص الهدم و إلحاقه ضررا ببنايتها بالتواطؤ مع رئيس بلدية القبة السابق (ل.م). و ان المدعو ” البوشي ” شيخي كمال إشترى عقار بجوار بلدية القبة شارع محمد فلاح مساحته 410 متر مربع. وبعد قيامه بعملية الهدم و أشغال البناء ألحق ضررا بالبناية المجاورة للضحية مساحتها 186 متر مربع. مما جعلها تخلي الأماكن هي و عائلتها خوفا من تفاقم الأضرار. و أضافت الشاكية أن رئيس بلدية القبة السابق تدخل لصالح البوشي.

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