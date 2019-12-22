تأجيل قضية البوشي والمحافظين العقاريين إلى يوم 12 جانفي المقبل

أجل مجلس قضاء الجزائر قضية كمال شيخي المدعو البوشي في قضية المحافظين العقاريين إلى غاية الخامس من شهر جانفي المقبل.

وحسب ماوقفت عليه النهار أونلاين فإن رئيس الجلسة قد اجلت تاريخ المحاكمة إلى 5 جانفي المقبل قبل أن يتم تغييرها لتاريخ الـ12 من نفس الشهر بطلب من هيئة الدفاع.

وتجدر إلى أن قضية البوشي و المحافظين العقاريين تعتبر القضية رقم 2 المتابع فيها كمال شيخي و 12 متهما في قضايا منح امتيازات غير مستحقة و الرشوة و سوء استغلال الوظيفة

وكانت أحكام قد صدرت في حق المتهمين تراوحت مابين البراءة و 10 سنوات سجنا في حق المتهمين.