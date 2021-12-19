تأجيل قضية الدركي السابق محمد عبد الله إلى 2 جانفي المقبل
أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس عشية اليوم ملف قضية الدركي السابق محمد عبد الله رفقة المدعو (ع.ر). إلى تاريخ 2 جانفي المقبل.
وتتعلق بقضية القاصر (س.ش) بعدما وجهت لهما تهم تتعلق بنشر أخبار مغرضة بين الجمهور من شأنها المساس بالامن العمومي. وعرض لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية. وتوزيع منشورات تضر المصلحة الوطنية ونشر أخبار مغرضة بين الجمهور للمساس بالمؤسسات الصحية.
القضية سبق وأن تم التحقيق فيها من قبل من طرف عميد قضاة التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس. ويتابع فيها كل من المتهمين اللذان تم ذكرهما بالإضافة إلى المتهم المدعو س.م و ب.ع.
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مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، الدركي السابق محمد عبد الله، للسماع اليه في قضيته المتابع بها برفقة المتهم الموقوف عبد المالك رياحي .
ويأتي مثول المتهم أمام قاضي التحقيق، لثاني مرة أمام المحكمة بعد أيام قليلة من تسليمه من طرف السلطات الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية، وفق مذكرة توقيف دولية، أصدرتها ذات المحكمة شهر مارس المنصرم، لتورطه في قضايا تتعلق بأمن الدولة، أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، مباشرة بعد فراره من التراب الوطني، برفقة عائلته، وأخرى هي قيد التحقيق حاليا، على مستوى محكمتي سيدي امحمد وبئر مراد رايس.
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محمد عبد الله يمثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد
مثل اليوم محمد عبد الله امام قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد من أجل استكمال التحقيق معه في القضايا المتابع فيها
وحسب مصادر “النهار اونلاين” فإن الدركي السابق محمد عبد الله يتم تقديمه حاليا قاضي التحقيق على مستوى الغرفة الثالثة بقسم مكافحة الارهاب و الجريمة العابرة للحدود
للتذكير التهم الموجهة للدركي السابق جناية الانخراط في جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية
جناية تمويل جماعة إرهابية تقوم بأفعال تستهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية.
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