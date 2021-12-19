تأجيل قضية الدركي السابق محمد عبد الله إلى 2 جانفي المقبل

مثل أمام قاضي التحقيق بمحكمة بئر مراد رايس، الدركي السابق محمد عبد الله، للسماع اليه في قضيته المتابع بها برفقة المتهم الموقوف عبد المالك رياحي .

ويأتي مثول المتهم أمام قاضي التحقيق، لثاني مرة أمام المحكمة بعد أيام قليلة من تسليمه من طرف السلطات الإسبانية إلى نظيرتها الجزائرية، وفق مذكرة توقيف دولية، أصدرتها ذات المحكمة شهر مارس المنصرم، لتورطه في قضايا تتعلق بأمن الدولة، أمام المحكمة العسكرية بالبليدة، مباشرة بعد فراره من التراب الوطني، برفقة عائلته، وأخرى هي قيد التحقيق حاليا، على مستوى محكمتي سيدي امحمد وبئر مراد رايس.

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