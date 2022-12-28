تأجيل قضية السعيد بوتفليقة إلى 4 جانفي القادم

أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد بالجزائر العاصمة. الى تاريخ 4 جانفي القادم ملف قضية السعيد بوتفليقة شقيق و مستشار الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة. رفقة رجال الأعمال المتابعين في قضايا الفساد0 من بينهم علي حداد، محي الدين طحكوت، الإخوة كونيناف و احمد معزوز ومحمد بعيري.

الى جانب متهمين اخرين ،بعدما وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية من بينها إخفاء عائدات إجرامية. ناتجة عن جرائم الفساد، وإخفاء عائدات إجرامية. من خلال إخفاء مصدرها الإجرامي وتبييض الأموال ومخالفة الصرف.

وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع و للتذكير سبق و ان تمت ادانة المتهمين من قبل بعقوبات سالبة للحرية في قضايا فساد عديدة.