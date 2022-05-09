تأجيل قضية السعيد بوتفليقة الى تاريخ 23 ماي

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد قضية السعيد بوتفليقة، الى تاريخ 23 ماي الجاري المتابع رفقة الرئيس السابق لمنتدى رؤساء المؤسسات ” الأفسيو” علي حداد.

وفي هذا السياق، المتابعان في قضية الفساد التي طالت القناة الاستمرارية التي كانت مخصصة لتمويل الحملة الانتخابية لشقيقه الراحل عبد العزيز بوتفليقة.

كما وجهت لهما تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وهي التمويل الخفي للحملة الانتخابية وتبييض الأموال و الإثراء غير مشروع وإخفاء عائدات متحصل عليها من جرائم فساد.

كما سيمثل في هذه القضية الوزير الاول الاسبق عبد المالك سلال كشاهد في هذه القضية عن طريق المحاكمة المرئية من سجن القليعة.

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