تأجيل قضية الشرطي الذي تعرض إلى اعتداء جسدي بالأبيار إلى 17 ماي المقبل

أجلّت محكمة الجنح عشية اليوم قضية عون شرطة بعد تعرضه إلى اعتداء جسدي أثناء تأديته مهامه إلى يوم 17 ماي المقبل.

المتهم وجهت له تهم إهانة موظف أثناء تأدية مهامه، والتعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، أين أمر قاضي الجلسة بإيداعه الحبس المؤقت.

وتعود تفاصيل القضية حسب بيان كانت قد اصدرته مصالح امن ولاية الجزائر عشية يوم السبت، ان المعتدي كان قد ركن سيارته في وسط الطريق مسببا عرقلة كبيرة في حركة المرور، مما استوجب تدخل الشرطي.

وصاحب المركبة الذي كان في حالة هيجان، قام بالاعتداء جسديا على عون الشرطة، مسببا له عجزا لمدة 90 يوم.