تأجيل قضية الفتاة المنتحرة بسبب فيديو في الفايسبوك بغرداية

أجّلت محكمة غرداية النظر في قضية الفتاة المدعوة “ليليا”، والتي انتحرت بعدما تم ترويج فيديو لها عبر الفايسبوك، وهي ترقص في منزلها.

وتم توجيه الاتهام إلى عدد كبير من الأشخاص من بينهم زوجة أبيها السابقة، بترويج الفيديو و إرساله إلى عدد من الأشخاص.

وأجلت المحكمة النظر في القضية، بعدما غاب عدد من المستدعين للمحكمة ليتم تأجيلها إلى الأسبوع القادم للنظر فيها.

ووجهت تهم المساس بالحياة الشخصية للأفراد إلى المتهمين في القضية التي أثارت الرأي العام بغرداية.