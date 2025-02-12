تأجيل قضية الوزير السابق المنتدب المكلّف بالمؤسسات المصغرة

أجلت الغرفة الجزائية الاولى لدى مجلس قضاء الجزائر إلى تاريخ 12 مارس قضية فساد. متابع بها الوزير السابق المنتدب المكلف بالمؤسسات المصغرة ضيافات نسيم. رفقة زوجته وعدد من أفراد عائلته و متهمين آخرين لتورطهم في ملف فساد طال شركة “ألريم” وبعض الانشطة التجارية الخاصة بعائلة نسيم ضيافات. وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

وسبق وان أصدرت ذات الجهة القضائية إجراء تحقيق تكميلي في القضية لتعيين خبير لاجراء خبرة قضائية. بعد أن إستأنف المتهمون الأحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد. التي تمت إدانة نسيم ضيافات بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و مليون دج غرامة مالية نافذة.

مع حكم بالبراءة لزوجته “س.ك” ،و حكم البراءة أيضا للمدعو “ص.ع” مدير اناد وكالة سطيف سابقا. بالإضافة كذلك إلى تبرئة المدير العام السابق لاناد “ب.م.ش” بينما ادين خليفته “م.ش.ب” بـ 18 شهر حبس نافذ و 200 الف دج غرامة مالية نافذة. مع إدانة شقيق ضيافات نسيم المدعو عبد المالك ضيافات بعقوبة عامين حبس نافذ و500 الف دج غرامة مالية نافذة.

أحكام متفاوتة لعائلة الوزير نسيم ضيافات

كما أصدرت المحكمة حكما يقضي بعقوبة 3 سنوات و مليون دج غرامة مالية نافذة

للمدعو “ط.م” مدير سابق لوكالة أريم ،و ادانة زوجة شقيق الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ن.ع” بعقوبة عام حبسا نافذا و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة. و البراءة لمديرة ديوان الوزير السابق ضيافات نسيم المدعوة “ت” ،و ادانة الحرفيين “خ.ر”، “م.أ” بعقوبة عام حبسا موقوفة النفاذ و 100 ألف دج غرامة مالية نافذة.

كما اصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد أحكاما أخرى متفاوتة. تراوحت بين 6 أشهر حبسا نافذا. و 5 سنوات لأحد المتهمين المتواجد في حالة فرار ” س .ع” مع اصدار امر بالقبض عليه.

فيما تم تبرئة أكثر من 20 متهم ، مع تغريم الشركات المعنوية التي يملكها المتهم ضيافات نسيم بـ 4 ملايين دج غرامة مالية نافذة. و تغريم شركة “ليليا” و “ليديا” بمليون دج غرامة مالية نافذة ،مع إلزام أيضا ضيافات نسيم بأن يدفع للخزينة العمومية بمبلغ قيمته 10 مليون دج ،وإلزام المتهم “ط.م” سابق لوكالة أريم للخزينة 500 ألف دج.

عن تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه من بينها بجنحة التبديد العمدي والاستعمال على نحو غير شرعي لممتلكات وأموال عمومية جنحة منح امتيازات غير مبررة للغير. بمناسبة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للاحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة إساءة إستغلال الوظيفة عمدا على نحو يخرق القوانين. والتنظيمات بغرض منح امتيازات غير مبررة،تبييض الاموال ،الاستفاذة من امتيازات غير مبررة .

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