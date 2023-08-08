تأجيل قضية الوزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي إلى 20 اوت

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 20 اوت الجاري ملف قضية فساد. متابع بها وزير الموارد المائية السابق براقي أرزقي بصفته مدير الوكالة الوطنية للسدود. والتحويلات anbt سابقا رفقة عدد من أفراد عائلته و اطارات وموظفين بالوكالة. ومتهمين اخرين بعد إبرامهم صفقات عمومية عن طريق التراضي البسيط بطريقة مخالفة للقانون. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

و تأتي هذه المحاكمة بعد ان إستأنف المتهمون الأحكام الإبتدائية الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي المتخصص. في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد حكما. التي قضت بإدانة براقي ارزقي بعقوبة 10 سنوات حبس نافذ و 5 ملايين دج غرامة مالية نافذة.

مع إدانة ادانة مقاول و رجل اعمال “غ.ع”بعقوبة 10 سنوات و 8 ملايين دج غرامة مالية نافذة ، و ادانة المقاول “ب.ن” بعقوبة 4 سنوات. و 1 مليون دج غرامة مالية نافذة. مع ادانة المدير المركزي للناحية الشرقية “ب.ع .ش.و” بعقوبة 3 سنوات و 200 الف دج غرامة مالية نافذة.

و ادانة كل من نجل براقي ارزقي المدعو انيس براقي بعقوبة 3 سنوات و 500 الف و ادانة ابنته براقي “ه”. بعقوبة 6 اشهر غير نافذة و 50 الف دج غرامة مالية نافذة. و ادانة زوجات براقي ارزقي بعقوبة عام حبس غير نافذة. وأحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 4 سنوات حبس نافذة لبقية المتهمين.

وجاءت هذه الأحكام بعد وجهت لهم جملة من التهم وهي جنحة منح عمدا امتيازات غير مبررة للغير عند ابرام عقود وصفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، جنحة الرشوة في مجال الصفقات العمومية، جنحة استغلال النفوذ إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، اخذ فوائد بصفة غير قانونية، تبييض عائدات اجرامية في اطار جماعة اجرامية منظمة جنحة الاثراء الغير مشروع جنحة طلب أو قبول مزية غير مستحقة بغرض اداء عمل أو الامتناع عن عمل من واجباته.