تأجيل قضية بدوي وعبد المالك بوضياف الى 24 ماي الجاري

أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد ملف الفساد الذي توبع فيه الوزير الأول السابق نورالدين بدوي. و الوزير السابق للصحة و السكان وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف بصفتهما واليان لولاية قسنطينة. الى تاريخ 24 ماي الجاري ،وجاء سبب التاجيل بطلب من هيئة الدفاع لتحضير القضية.

و يتابع المتهمون في ملف الحال بوقائع فساد تتعلق بمنح صفقات إنجاز المحطة الجوية لولاية قسنطينة بطرق ملتوية و مخالفة لقانون الصفقات العمومية الى جانب إكتشاف ثغرة مالية كبيرة التي شاهدتها اشغال مشروع تشديد مطار محمد بوضياف بولاية قسنطينة التي انطلقت سنة 2000 و لم تكتمل الى غاية 2013 ،فضلا عن اشغال البناء و التجهيزات التي كلفت الملايير من الدينارات وكبدت الخزينة العمومية خسائر مالية فادحة .