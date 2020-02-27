تأجيل قضية براشدي إلى19 مارس المقبل مع رفض طلب الإفراج

أجلت محكمة البليدة، اليوم الخميس، محاكمة مراقب الشرطة بولاية الجزائر الأسبق براشدي نور الدين، الى غاية 19 مارس المقبل.

كما رفضت هيئة المحكمة، طلب هيئة دفاع براشدي للإفراج عنه، مع تقديم جميع الضمانات المنصوص عليها قانونا.

للتذكير، يواجه المتهم، جنحا، تتعلق بتبديد المال العام واستغلال النفوذ، وسوء استغلال الوظيفة.

للإشارة، لم يحضر وزير العدل السابق، طيب لوح، محاكمة براشدي، بسبب حالته الصحية.

فيما غاب كل الشهود، بقضية براشدي، باستثناء شيخي كمال، وم. نجيب.

ويتعلق الشهود في قضية مراقب الشرطة بولاية الجزائر الأسبق، بكل من ع. مخلوف، ق. كمال، ح. محمد، م. كنزة، م. عبد الكريم، ب. عتيقة، ب. فاطمة الزهراء، ح. حمزة، س. حسان، ع. كمال، ش. ابراهيم، ج. موسى أمين.