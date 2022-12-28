تأجيل قضية براقي أرزقي إلى 4 جانفي القادم

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر اىى تاريخ 4 جانفي القادم ملف قضية وزير السابق للموارد المائية أرزقي براقي. رفقة الامين العام السابق لوزارة الموارد المائية مصطفى. رفقة المدير السابق للوكالة الوطنية للسدود الهارب من العدالة المدعو (ق.ع). و إطارات بالوكالة الوطنية للسدود. و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاعه.

وتوبع براقي ارزقي بصفته مدير الصيانة والمراقبة وعضو لجنة تقييم العروض بالوكالة الوطنية للسدود والتحويلات ” ANBT “. رفقة بقية المتهمين في قضية الفساد. التي طالت قطاع الموارد المائية و السدود ،هذا بعدما وجهت لهم تهم تتعلق بالمنح العمدي للغير امتيازات غير مبررة. عند إبرام صفقات وملاحق مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. طلب وقبول مزايا غير مستحقة، قبض أجرة ومنفعة بمناسبة تحضير أو إجراء مفاوضات قصد إبرام الصفقات. تبديد أموال عمومية والاستعمال على نحو غير شرعي للممتلكات وأموال عمومية، منح إعفاءات وتخفيضات في الضرائب والرسوم دون ترخيص من القانون. إلى جانب تزوير في محررات تجارية واستعمال المزور والمشاركة، بالإضافة إلى جنحة تبييض الأموال.

كما سبق و ان أصدرت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد الإقتصادية والمالية بسيدي أمحمد عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا. و مليون دج غرامة مالية نافذة لارزقي براقي و أحكاما اخرى متفاوتة تراوحت بين البراءة الى 10 سنواتزحبسا نافذا لبقية المتهمين المدانين مع الامر بمصادرة ممتلكاتهم و الحسابات و الارصدة البنكية الخاصة بهم .