تأجيل قضية برلماني رفقة والي برج بوعريريج السابق إلى 19 فيفري 

أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 19 فيفري الجاري ملف قضية فساد طالت العقار. و إبرام صفقات غير قانونية متابع بها والي ولاية ولاية برج بوعريريج السابق مشري عز الدين. رفقة برلماني سابق حماوي عز الدين المدعو قادة رفقة ابنه المدعو ( ح.ع).

الى جانب مدير و كالة عقارية و متهمين اخرين و يتعلق الامر بكل من :(م.م) ،(ز.إ),(ف.أ) ،(أ.و),(ص.ح)،(ق.ا)،(م.م),(ت.ع). (ت.ا),(ت.م).(ب.ع),(ع.س)، وذلك. بعد أن إستأنف المتهمون في قضية الحال الاحكام الصادرة ضدهم عن محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد. التي قضت بإدانة مشري عز الدين والي برج بوعريريج السابق. بعقوبة 6 سنوات حبسا نافذا مع مليون دج غرامة مالية نافذة.

وتمت إدانة حماوي عز الدين نائب سابق بالبرلمان بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج. مع إصدار ايضا حكما يقضي بإدانة رجال الاعمال الاخوة كل من (ت.ع),(م.ن). بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار. مع حكما يقضي بمصادرة جميع المحجوزات. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية. وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع. وجنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.