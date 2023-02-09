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تأجيل قضية برلماني رفقة والي برج بوعريريج السابق إلى 19 فيفري 

بقلم نجيبة سماي
تأجيل قضية برلماني رفقة والي برج بوعريريج السابق إلى 19 فيفري 
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أجلت الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء الجزائر الى تاريخ 19 فيفري  الجاري  ملف قضية فساد طالت العقار. و إبرام صفقات غير قانونية متابع بها  والي ولاية ولاية برج بوعريريج السابق مشري عز الدين. رفقة برلماني سابق  حماوي عز الدين المدعو قادة رفقة ابنه المدعو  ( ح.ع).

الى جانب مدير و كالة عقارية   و متهمين اخرين  و يتعلق الامر بكل من :(م.م) ،(ز.إ),(ف.أ) ،(أ.و),(ص.ح)،(ق.ا)،(م.م),(ت.ع). (ت.ا),(ت.م).(ب.ع),(ع.س)، وذلك. بعد  أن إستأنف المتهمون في قضية الحال الاحكام الصادرة ضدهم عن  محكمة القطب الجزائي الإقتصادي و المالي بسيدي امحمد. التي قضت بإدانة مشري عز الدين والي برج بوعريريج السابق. بعقوبة 6 سنوات  حبسا نافذا مع مليون دج غرامة مالية نافذة.

وتمت إدانة  حماوي عز الدين نائب سابق بالبرلمان  بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 8 ملايين دج. مع إصدار ايضا حكما يقضي  بإدانة رجال الاعمال الاخوة  كل من (ت.ع),(م.ن). بعقوبة  5 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار. مع حكما يقضي بمصادرة    جميع المحجوزات. حيث وجهت لهم تهم  تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه وتتعلق بالتزوير في محررات رسمية. وجنحة إساءة إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات و جنحة التستر على الإثراء الغير المشروع. وجنحة الإمتناع العمدي عن تحرير الإخطار بالشبهة وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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