تأجيل قضية تامزيرت الى تاريخ 13 جانفي الجاري

أجل اليوم قاضي محكمة سيدي امحمد ملف قضية جميلة تامزيرت وزيرة الصناعة والمناجم سابقا الى تاريخ 13 جانفي الجاري. والمتابعة في قضايا الفساد طالت مجمع الرياض، كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع. في حين صرحت جميلة تمازيرت للقاضي بأنها لم تتطلع على قرار الإحالة .

كما تتعلق تفاصيل قضية حال بخصوص عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس و بيعه بالدينار الرمزي بطريقة غير قانونية. و تحويل كمية كبيرة من القمح و الحبوب دبطريقة غير شرعية الى مطاحن خاصة .

في حين وجهت لجميلة تامزريت تهم تتعلق بالفساد وهي منح امتيازات غير مبررة وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة .

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مثلت وزيرة الصناعة السابقة، جميلة تامزيرت، أمام قاضي التحقيق الغرفة الرابعة بالقطب الجزائي المتخصص بقضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد.

ومثلت تمازيرت في وقت سابق من اجل استكمال التحقيق معها في الموضوع في قضايا الفساد المتابعة بها. في حين تم الاستماع إليها في قضية مجمع الرياض بخصوص عتاد مركب قورصو بولاية بومرداس وبيعه بالدينار الرمزي.

كما تم التحقيق معها حول تحويل كمية كبيرة من القمح والحبوب بطريقة غير شرعية إلى مطاحن خاصة . ووجهت لجميلة تامزريت تهم تتعلق بالفساد وهي منح امتيازات غير مبررة. وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

وللإشارة تم جلب جميلة تامزيرت من سجن القليعة برفقة عناصر الدرك الوطني.