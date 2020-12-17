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تأجيل قضية تفجيرات قصر الحكومة ومقر الشرطة بباب الزوار إلى 31 ديسمبر الجاري

الوطني
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تأجيل قضية تفجيرات قصر الحكومة ومقر الشرطة بباب الزوار إلى 31 ديسمبر الجاري
بقلم نجيبة سماي

أجلت محكمة الجنايات الإستئنافية لمجلس قضاء العاصمة، إلى تاريخ 31 يسمبر الجاري قضية تفجيرات قصر الحكومة ومقر الشرطة القضائية.

الحادثة التي وقعت بباب الزوار بتاريخ 11 أفريل سنة 2007، واهتزت لهما العاصمة وخلفت 23 قتيلا و 320 جريحا.

حيث مثل أمام المحكمة ، 6 متهمين موقوفين من أصل 16 متهما قبلت المحكمة العليا الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في حقهم.

الأحكام قضت بإدانتهم بالإعدام حيث سيواجه المتهمون تهم جناية الانخراط في جماعة إرهابية غرضها نشر الرعب و جو انعدام الأمن بين السكان

كما وجهت لهم تهم تعريض حياة مواطنين وممتلكاتهم للخطر، بالإضافة إلى القتل العمدي باستعمال المتفجرات.

و جاء سبب التأجيل  بسبب عدم استخراج أحد المتهمين من المؤسسة العقابية  ببوسعادة  كونه موقوف لسبب اخر.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=936185

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