تأجيل قضية خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والاقتصادية بسيدي امحمد ملف قضية خليدة تومي وزيرة الثقافة السابقة. ومتهمين آخرين الى تاريخ 3 فيفري المقبل. بعدما تمت متابعتها في قضايا فساد طالت المهرجانات الثقافية كل من المهرجان الإفريقي لسنة 2009. و”المهرجان الثقافي الإسلامي والجزائر عاصمة الثقافة العربية 2007.

كما جاء سبب التأجيل بطلب من خليدة تومي ومتهمين آخرين لتمسكهم بهيئة دفاعهم التي تغيبت عن جلسة المحاكمة اليوم. بسبب مقاطعة العمل القضائي.

وتتابع وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة رفقة (ب.عبد الحميد). رئيس المحافظة المكلفة بالمهرجانات و”الأمر بالصرف” المتواجد رهن الحبس المؤقت والمدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد. هذا الأخير تحت إجراء الرقابة القضائية.

كما وجهت للمتهمين لهم تهم تتعلق ب منح امتيازات غير مستحقة واختلاس أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة.

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و مثل في ديسمبر الماضي، أمام قاضي التحقيق بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بمحكمة سيدي امحمد رئيس ديوان خليدة تومي و المحافظ المكلف بالمهرجانات المدعو بن بليدية عبد الحميد.

وهذا من أجل استكمال التحقيق معه في الموضوع في ملف الفساد الذي طال المهرجان الافريقي لسنة 2009.

و حسب المصادر فإن المتهم كان الآمر بالصرف بوزارة الثقافة، حيث تم حلبه من طرف عناصر الدرك الوطني.

ملف قضية الحال توبع فيه المتهم رفقة وزيرة الثقافة السابقة خليدة تومي المتواجدة رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية القليعة.

و المدير السابق لثقافة تلمسان المتواجد هذا الاخير تحت اجراء الرقابة القضائية و وجهت لهم تهم تتعلق ب منح امتيازات غير مستحقة و إختلاس اموال عمومية و إساءة إستغلال الوظيفة.