تأجيل قضية رئيس بلدية برج الكيفان إلى 7 نوفمبر

أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد قضية رئيس بلدية برج الكيفان السابق المدعو (ب.ب) إلى جلسة 7 نوفمبر المقبل. على خلفية متابعته بجنحة إساء إستغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين و التنظيمات، و جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.

وتم تحريك الشكوى من قبل وكيل الجمهورية بمحكمة سيدي امحمد بناءا على رسالة من مجهول. بعد قيام رئيس بلدية برج الكيفان السابق(ب.ب) بمنح عقد إيجار لقطعة ارضية واقعة ببرج الكيفان بطريقة غير قانونية لاحد المواطنين. و ذلك بالتواطؤ من 5 متهمين آخرين.

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كما أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي أمحمد، الأسبوع المنصرم محاكمة الوزير للشباب والرياضة السابق محمد حطاب. وتم برمجة جلسة محاكمة وزير الشباب والرياضة السابق يوم 15 نوفمبر المقبل.

ويتابع حطاب، رفقة آخرين في قضية فساد تتعلق بالتعدي على العقارات الفلاحية دون وجه حق وتبديد أموال عمومية بسيدي بلعباس.

كما أجلت ذات المحكمة قضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال، ومدير ديوانه السابق للمحاكمة، والتي تتعلق بفندق يوقاريثن بالاص ببجاية، إلى تاريخ 8 نوفمبر المقبل.

وتتعلق قضية الفساد بمنح رجل الأعمال لعلاوي محمود المالك لفندق يوڨاريثن بلاص ببجاية إمتيازات غير مستحقة .

ويتابع في القضية والي بجاية الأسبق زيتوني صلاح الدين المتواجد تحت الرقابة القضائية.

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