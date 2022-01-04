تأجيل قضية رئيس شبيبة القبائل ياريشان والمناجير سعداوي وحراق

أجلت محكمة الجنح ببئر مراد رايس، اليوم الثلاثاء، ملف قضية رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان رفقة المتهم المناجير سعداوي. واللاعب شمس الدين حراق الى جلسة 18 جانفي الجاري.

كما تمت متابعتهم بتهم تتعلق بعدم الامتثال لعناصر القوة العمومية، وإهانة هيئة نظامية وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة الدفاع.

في حين تعود حيثيات القضية إلى شهر أكتوبر الماضي بعدما تم توقيف المتهمين في حاجز أمني، بمنطقة سيدي يحي بالعاصمة. بسبب اختراقهم وعدم احترامهم مواقيت الحجر الصحي، إلى جانب الاعتداء على احد عناصر الشرطة اثناء تأدية مهامه .

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وقرر قاضي الجنح بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، وضع كل من المتهم رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان. رفقة المتهم المناجير سعداوي، والمتهم الثالث اللاعب شمس الدين حراق، تحت نظام الرقابة القضائية. إلى غاية مثولهم للمحاكمة بتاريخ 23 نوفمبر المقبل، بخصوص وقائع نسبت اليهم.ؤ

ويأتي قرار المحكمة، بعد مثول المتهمين أمام الهيئة القضائية، وفقا لاجراءات المثول الفوري، لمتابعهم بتهمة عدم الامتثال، واهانة هيئة نظامية

وجاءت المتابعة القضائية في حق رئيس شبيبة القبائل يزيد ياريشان ومن معه، عقب توقيفهم على مستوى حاجز امني، بحي سيدي يحي بأعالي العاصمة، قبل أسبوع بسبب اختراقهم وعدم احترامهم مواقيت الحجر الصحي، إلى جانب الاعتداء على احد عناصر الشرطة اثناء تأدية مهامه، حيث نشبت مشادات لسانية بين المتهمين ورجال الشرطة.

ليتم تقديم المتهمين، أمام وكيل الجمهورية الثلاثاء المنصرم أين أخلى سبيلهم جميعا إلى حين مثولهم للمحاكمة.

وتحدث رئيس فريق شبيبة القبائل يزيد ياريشان عن قضية المدير الرياضي السابق نسيم بن عبد الرحمان الذي رفض تسليم مهامه للإدارة الجديدة.

وكشف بن عبد الرحمان مخطط السفرية التي سينتقل من خلالها فريق الكناري إلى سوازيلاندا يوم 25 نوفمبر الجاري قائلا:

“نحن بصدد تحضير مخطط الرحلة التي ستكون على متن طائرة خاصة ومباشرة للخطوط الجوية الجزائرية، حيث سنتنقل يوم 25، على ان نعود إلى أرض الوطن يوم 29″.