تأجيل قضية رجل الأعمال عبد المالك صحراوي 

أجلت محكمة سيدي امحمد اليوم الأربعاء، إلى تاريخ 20 سبتمبر الجاري ملف قضية جديدة متابع بها رجل الاعمال الموقوف عبد المالك صحراوي. رفقة متهمين اخرين ومن بينهم عدد من افراد عائلته متهمين غير موقوفين “ع.م.ر.م”.

والمتابعين في ملف فساد جديد يتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و إخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن جرائم الفساد. وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من القاضي بسبب مرض المتهم صحراوي عبد المالك الذي قام بإجراء عملية جراحية على مستوى الرأس بمستشفى مصطفى باشا.

هذا وقد تم احضاره اليوم الى محكمة سيدي امحمد برفقة عناصر الدرك الوطني. ونظرا لحالته الصحية المتدهورة تم تأجيل جلسة المحاكمة الى تاريخ السالف ذكره .

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. و الجدير بالذكر سبق و ان ادين عبد المالك صحراوي بعقوبات سالبة للحرية .