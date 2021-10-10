تأجيل قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت

أجلت صبيحة اليوم الغرفة الجزائية لمجلس قضاء العاصمة، ملف قضية رجل الأعمال محيي الدين طحكوت التي تتغلق بالنقل الجامعي. المتابع فيها متهمين اخرين من بينهم الوزراء السابقين من بينهم الوزيرين الاولين الاسبقين احمد اويحي و عبد المالك سلال الى جلسة 7 نوفمبر المقبل بطلب من هيئة الدفاع .

المتهمون وجهت لهم تهم فساد تتعلق بالحصول على امتيازات غير مستحقة و اساءة استغلال الوظيفة و تبديد اموال عمومية و منح امتيازات غير مستحقة.

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و للتذكير مجلس قضاء العاصمة سبق و ان أصدر في وقت سابق حكما يقضي بعقوبة بـ 14 سنة سجنا نافذا لرجل الاعمال محي الدين طحكوت و احكاما اخرى متفاوتة تراوحت ما بين البراءة و 5 سنوات حبس نافذ لباقي المتهمين.