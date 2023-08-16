تأجيل قضية رجل الاعمال صحراوي عبد المالك الى 6 سبتمبر القادم

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الاقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 6 سبتمبر القادم .ملف قضية جديدة متابع بها رجل الاعمال الموقوف عبد المالك صحراوي، رفقة متهمين اخرين.

ومن بينهم عدد من افراد عائلته متهمين غير موقوفين “ع.م.ر.م”. والمتابعين في ملف فساد جديد يتعلق بمنح امتيازات غير مستحقة و إخفاء عائدات اجرامية ناتجة عن جرائم الفساد.

وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من القاضي نظرا لغياب المتهم صحراوي عبد المالك بسبب اصابته بوعكة صحية .

ووجهت للمتهمين تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06. و الجدير بالذكر سبق و ان ادين عبد المالك صحراوي بعقوبات سالبة للحرية .