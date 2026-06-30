تأجيل قضية زطشي إلى 21 جويلية الداخل

اجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، إلى تاريخ 21 جويلية الداخل ملف قضية فساد. متابع فيها الرئيس السابق للاتحادية الجزائرية لكرة القدم “الفاف” خير الدين زطشي. ومن معه لمحاكمتهم في وقائع فساد. تتعلق بإبرام عقود مشبوهة. ومخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. مع تبديد أموال عمومية، من خلال تضخيم الفواتير.

قضية الحال توبع فيها خير الدين زطشي رفقة ايضا رئيس سابق لـ”الفاف” شرف الدين عمارة و عدد من مسؤولين سابقين في المكتب الفيدرالي السابق لـ “الفاف”.

كما يتعلق الأمر بكل من مدير الإدارة العامة سابقا “ع.ن” والامينين العامين سابقا “م.د” و”م.س”. بعد ان وجهت لهم تهم تتعلق بجنح إساءة استغلال الوظيفة عمدا. التبديد العمدي لأموال عمومية، إبرام عقود مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة للغير. والاستفادة من امتيازات غير مبررة بمناسبة إبرام عقود مع الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات التابعة لها.

وبالرجوع الى قضية الحال تم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق الغرفة الثالثة بالقطب الاقتصادي و المالي بسيدي امحمد حول نفقات تنظيم بطولة إفريقيا للاعبين المحليين وكأس إفريقيا للأمم تحت 17 سنة. واستفادة مسؤولين سابقين من امتيازات غير مبررة من الناحية القانونية. الى جانب إلى تقديم منح غير مبررة إلى لاعبين دوليين محليين بالعملة الصعبة. الى جانب تبديد المال العام من خلال تضخيم فواتير الإيواء والإطعام، وغيرها من التجاوزات والخروقات.

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