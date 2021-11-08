تأجيل قضية سلال الخاصة بفندق “يوقاريثن بالاص” إلى 22 نوفمبر

أجل قاضي الجلسة بالقطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد قضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال.والمتعلقة بفندق “يوقاريثن بالاص” بولاية بجاية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال إلى تاريخ 22 نوفمبر الجاري.

ويتابع في هذه القضية الوزير الأول الأسبق عبد المالك سلال ومدير ديوانه السابق مصطفى رحيال. وتتعلق بمنح رجل الأعمال لعلاوي محمود المالك لفندق “يوڨاريثن بلاص” إمتيازات غير مستحقة. كما يتابع في هذه القضية والي بجاية الأسبق زيتوني صلاح المتواجد تحت الرقابة القضائية.

وجاء تأجيل القضية بطللب من هيئة دفاع احد المتهمين رجل الاعمال لعلاوي محمود لأسباب طبية. والوكيل القضائي للخزينة العمومية الذي تأسس طرفا مدنيا في القضية من أجل تحضير الملف للمحاكمة .

كما تأسست بلدية بجاية طرف مدني في هذه القضية. ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي إمتيازات غير مستحقة وسوء إستغلال الوظيفة. كما وجهت لهم تهم إستغلال النفوذ وتمكين المستفيذ من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن پلاص” بولاية بجاية ليس له الحق فيها.

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للإشارة مثُل شهر مارس المنصرم أمام قاضي محكمة القطب الجزائي بسيدي امحمد الغرفة الرابعة. كل من الوزير الأول الأسبق سلال عبد المالك الى جانب مدير ديون سلال رحيال مصطفى.

حيث تم الإستماع و التحقيق معهما في الموضوع بقضايا فساد تتعلق بمنح رجل الأعمال لعلاوي محمود المالك لفندق يوڨاريثن بلاص ببجاية إمتيازات.

كما رفضت غرفة الإتهام بمجلس قضاء الجزائر قرار الخبرة المضادة التي تقدمت بها هيئة دفاع كل من الوزير الأول عبد المالك سلال و مصطفى رحيال و رجل الأعمال يدعى لعلاوي محمود.

وتتعلق الخبرة المضادة بمنح امتيازات غير مستحقة لرجل الأعمال لعلاوي التي تتعلق بفندق” يوڨاريثن بلاص “.

كما يتابع في القضية أيضا والي بجاية الأسبق المتواجد تحت الرقابة القضائية، حسب ما علمت به “النهار اولاين” من مصادر قضائية مطلعة.

التهم الموجهة لعبد المالك سلال ومدير ديوانه

ووجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وتلقي امتيازات غير مستحقة وسوء استغلال الوظيفة. كما وجهت لهم أيضا تهم و إستغلال النفوذ و تمكين المستفيذ من رخصة لبناء فندق “يوڨاريثن بلاص” بولاية بجاية ليس له الحق فيها.

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