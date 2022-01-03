تأجيل قضية سوناطراك المتابع فيها شكيب خليل إلى 17 جانفي

أجل القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لسيدي امحمد اليوم الاثنين، ملف قضية الفساد المتابع فيها شكيب خليل و التي تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية

لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران الى تاريخ 17 جانفي الجاري. حيث جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.

و في هذا السياق يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان.

الى جانب متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك و إطارات بوزارة الطاقة.

كما وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد اموال عمومية.

اضافة الى إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.

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