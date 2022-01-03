تأجيل قضية سوناطراك المتابع فيها شكيب خليل إلى 17 جانفي
أجل القطب الجزائي الاقتصادي و المالي لسيدي امحمد اليوم الاثنين، ملف قضية الفساد المتابع فيها شكيب خليل و التي تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية
لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران الى تاريخ 17 جانفي الجاري. حيث جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
و في هذا السياق يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان.
الى جانب متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك و إطارات بوزارة الطاقة.
كما وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية و التنظيمية و تبديد اموال عمومية.
اضافة الى إساءة إستغلال الوظيفة و تعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.
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البراءة لوزير الصناعة سابقا يوسفي
كما أصدر القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية والإقتصادية بسيدي امحمد اليوم الإثنين احكاما في قضية وزير الصناعة السابق يوسف يوسفي.
ورجل الاعمال خربوش وإخوته، صاحب شركة “أڤرو أندوست ري” المتخصصة في الصناعات الزراعية وهندسة المياه والمشروعات الهيدروليكية.
كما تم الحكم بالبراءة ليوسف يوسفي وزير الصناعة سابقا، وخربوش فتحي إدانة بالمشاركة في التبديد ثلاث سنوات منها عام حبس موقوفة النفاذ.
و300 ألف غرامة نافذة، إضافة إلى 5 سنوات حبسا نافذ ومليون غرامة نافذة لخربوش كمال بتهمة المشاركة بالتبديد وتبييض الأموال. والاستفادة من تأثير أعوان الدولة.
في حين تم إدانة خربوش رشيد رضا بثلاث سنوات حبس منها عام موقوفة النفاذ ومليون غرامة نافذة. وتغريم شركات أغرو أنديتسري 32 مليون غرامة نافذة.
أما الاشخاص المعنوية المتمثلة في باقي الشركات، ادانتها بعقوبة 8 مليون غرامة نافذة مع الأمر بمصادرة الأملاك.