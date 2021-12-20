تأجيل قضية سوناطراك المتابع فيها شكيب خليل إلى 3 جانفي المقبل

أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، اليوم الاثنين، ملف قضية الفساد. التي تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران إلى تاريخ 3 جانفي المقبل.

وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين فيما طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهم فيغولي عبد الحفيظ . نائب المدير العام السابق بشركة سوناطراك وبعد المداولة قرر القاضي برفض الإفراج عنه .

ويتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان. متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سوناطراك وإطارات بوزارة الطاقة.

كما وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.

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