تأجيل قضية سوناطراك المتابع فيها شكيب خليل إلى 3 جانفي المقبل
أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد، اليوم الاثنين، ملف قضية الفساد. التي تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران إلى تاريخ 3 جانفي المقبل.
وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين فيما طالبت هيئة الدفاع بالإفراج عن المتهم فيغولي عبد الحفيظ . نائب المدير العام السابق بشركة سوناطراك وبعد المداولة قرر القاضي برفض الإفراج عنه .
ويتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان. متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سوناطراك وإطارات بوزارة الطاقة.
كما وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية وتبديد أموال عمومية. وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.
طالع أيضا:
تأجيل محاكمة شكيب خليل في قضية فساد متعلقة بمصنع الغاز أرزيو
أجل القطب الجزائي الاقتصادي والمالي لسيدي امحمد اليوم الإثنين، ملف قضية الفساد والتي يتابع فيها الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل.
وتتعلق القضية، بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بأرزيو بوهران. وتم تأجيل القضية، إلى تاريخ 20 ديسمبر الجاري. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين.
كما يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة والمناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان. بالإضافة إلى متهمين آخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك وإطارات بوزارة الطاقة.
كما وجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية. وكذا تبديد أموال عمومية وإساءة إستغلال الوظيفة وتعارض المصالح، وهي المواد التي تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه 01/06.
طالع أيضا:
محكمة سيدي امحمد.. فضيحة سوناطراك أمام القضاء يوم 6 ديسمبر
أحال قاضي التحقيق الغرفة الأولى لدى القطب الجزائي الاقتصادي و المالي في محكمة سيدي امحمد ملف قضية الفساد.
التي تتعلق بإبرام صفقة غير قانونية لإنجاز الغاز الطبيعي بارزيو بوهران على قسم الجدولة لذات الجهة القضائية لبرمجة المحاكمة خلال الأيام المقبلة.
كما يتابع في ملف الحال الوزير الأسبق للطاقة و المناجم شكيب خليل رفقة المدير العام الأسبق لمجمع سونطراك محمد مزيان و متهمين اخرين من بينهم إطارات بمجمع سونطراك و إطارات بوزارة الطاقة.