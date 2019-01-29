تأجيل قضية شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى 26 فيفري

أخبار الجزائر
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تأجيل قضية شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى 26 فيفري
بقلم نجيبة سماي

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس  قضاء العاصمة، ملف  قضية  شبكة  دولية  لتهريب  المخدرات بالجرائر العاصمة،إلى يوم  26 فيفري المقبل.

تتكون الشبكة من 5 فتيات  تونسيات  خططن لترويج  قرابة 6 كيلوغرامات  من مخدر  الكوكايين  بالجزائر.

كما تّم ضبط هذه الشبكة،  التي  تتكون من 5 فتيات  تتراوح  أعمارهن بين  24 و 38 سنة من جنسية  تونسية

حيث انطلقت من  البرازيل  بإتجاه  الإمارات العربية  وتحديدا من دبي  قبل  أن  يدخلن  الجزائر  ومنها  يتوجهن إلى  أوروبا.

وقد تّم  رصد  التحركات  المشبوهة  للمعنيات  قبل  أن  يتم  ضبطهن  على  3 مراحل  في  ظرف  4 أيام .

كن متلبسات  بحيازة  5،7340 كيلوغرام  من  مخدر  الكوكايين  الصافي  بعد  وصولوهن إلى مطار الجزائر  في  رحلات  متفرقة

كما تبين أن الشبكة  كانت  تخفي  المخدرات  داخل  حقائب  يد نسوية  وحقائب  سفر  مدفوعة.

تمثلت في  صفائح  مدعمة  بتلك الحقائب  لا يمكن  رصدها  عن  طريق  جهاز السكانير

حيث  تبين من مجريات  التحقيق  أن  تلك  الحقائب  مصنوعة  بطريقة  سرية  ومتقنة  في  ورشات  بالبرازيل  وهي  موجهة  خصيصا  لشبكات  المخدرات  لتمريرها  عبر  الحدود  دون  اكتشافها  بالرغم  من عمليات التفتيش  الدقيقة.


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