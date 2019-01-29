تأجيل قضية شبكة دولية لتهريب المخدرات إلى 26 فيفري

أجلت محكمة الجنايات الاستئنافية لمجلس قضاء العاصمة، ملف قضية شبكة دولية لتهريب المخدرات بالجرائر العاصمة،إلى يوم 26 فيفري المقبل.

تتكون الشبكة من 5 فتيات تونسيات خططن لترويج قرابة 6 كيلوغرامات من مخدر الكوكايين بالجزائر.

كما تّم ضبط هذه الشبكة، التي تتكون من 5 فتيات تتراوح أعمارهن بين 24 و 38 سنة من جنسية تونسية

حيث انطلقت من البرازيل بإتجاه الإمارات العربية وتحديدا من دبي قبل أن يدخلن الجزائر ومنها يتوجهن إلى أوروبا.

وقد تّم رصد التحركات المشبوهة للمعنيات قبل أن يتم ضبطهن على 3 مراحل في ظرف 4 أيام .

كن متلبسات بحيازة 5،7340 كيلوغرام من مخدر الكوكايين الصافي بعد وصولوهن إلى مطار الجزائر في رحلات متفرقة

كما تبين أن الشبكة كانت تخفي المخدرات داخل حقائب يد نسوية وحقائب سفر مدفوعة.

تمثلت في صفائح مدعمة بتلك الحقائب لا يمكن رصدها عن طريق جهاز السكانير

حيث تبين من مجريات التحقيق أن تلك الحقائب مصنوعة بطريقة سرية ومتقنة في ورشات بالبرازيل وهي موجهة خصيصا لشبكات المخدرات لتمريرها عبر الحدود دون اكتشافها بالرغم من عمليات التفتيش الدقيقة.