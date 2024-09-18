تأجيل قضية شريف ملال الى تاريخ 2 أكتوبر

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد عشية اليوم الأربعاء. الى تاريخ 2 أكتوبر المقبل ملف قضية فساد متابع بها رئيس شبيبة القبائل السابق. المتواجد رهن الحبس المؤقت شريف ملال ،رفقة عدد من أفراد عائلته “م.أ”. و متهمين آخرين “ح.أ”,”ش.ش”.

وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع المتهمين ،وتأتي هذه المحاكمة بعد استغلال المتهم شريف ملال منصبه كرئيس شبيبة القبائل و استعمال الحساب البنكي الخاص بالشركة الرياضية ذات الاسهم ” شبيبة القبائل “jsk ssp”، لتهريبه الأموال وتحويلها إلى الخارج قدرت قيمتها أكثر من 200 الف دولار ،مع مبالغ مالية اخرى بالعملة الصعبة حوالي 300 ألف اورو .

ووجهت للمتهمين تهم فساد من بينها مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تبييض الأموال في اطار جماعة اجرامية منظمة عابرة للحدود، باستعمال تسهيلات ، تحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات اجرامية بغرض اخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع، الاخفاء والتستر عمدا على المصدر غير المشروع لممتلكات ناتجة عن عائدات اجرامية والمشاركة.