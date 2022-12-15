تأجيل قضية شكيب خليل إلى 29 ديسمبر الجاري
بقلم نجيبة سماي
أجل قاضي محكمة سيدي أمحمد إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري ملف قضية فساد طالت مجمع النفط في الجزائر. و الذي توبع فيه وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل. رفقة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور.
الى جانب ايضا المدير العام الاسبق للمجمع محمد مزيان و اطارات و مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة. كما يتابع في ملف الحال مديرين سابقين لسوناطراك والخدمات النفطية ،اضافة الى متهمين اخرين.
ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين .
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