تأجيل قضية شكيب خليل إلى 29 ديسمبر الجاري

أجل قاضي محكمة سيدي أمحمد إلى تاريخ 29 ديسمبر الجاري ملف قضية فساد طالت مجمع النفط في الجزائر. و الذي توبع فيه وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل. رفقة الرئيس المدير العام السابق لمجمع سوناطراك عبد المؤمن ولد قدور.

الى جانب ايضا المدير العام الاسبق للمجمع محمد مزيان و اطارات و مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة. كما يتابع في ملف الحال مديرين سابقين لسوناطراك والخدمات النفطية ،اضافة الى متهمين اخرين.

ووجهت للمتهمين في قضية الحال تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه. وجاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين .