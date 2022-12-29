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أخبار الجزائر

تأجيل قضية شكيب خليل الى 5 جانفي القادم

بقلم نجيبة سماي
تأجيل قضية شكيب خليل الى 5 جانفي القادم
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أجلت محكمة القطب الجزائي الإقتصادي والمالي بسيدي أمحمد الى 5 جانفي القادم ملف قضية فساد طالت مجمع النفط في الجزائر. والذي توبع فيه وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل ونور الدين بوطرفة الذي كان يشغل نفس المنصب سابقا. وكذا وزير النقل والاشغال العمومية الأسبق عمار غول و الرئيس المدير العام الاسبق لمجمع سوناطراك عبد المومن ولد قدور وخليفته محمد مزيان.

إضافة الى اطارات و مسؤولين مركزيين سابقين بوزارة الطاقة كما يتابع في ملف الحال مديرين سابقين لسوناطراك والخدمات النفطية. ومتهمين اخرين بعدما وجهت لهم تهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.

كما جاء سبب التأجيل بطلب من هيئة دفاع المتهمين .

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