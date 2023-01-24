تأجيل قضية صاحب مجمع بلانكي إلى 31 جانفي القادم

أجلت محكمة القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد الى تاريخ 31 جانفي الجاري. ملف قضية فساد طالت أصحاب المجمع المعروف بلانكي المدعو “ح. شرفاوي”. مسؤول بشركة التوزيع أوديسي، التابع لمجمع بلانكي.

وتعد هذه الأخيرة متخصصة في مجال التوزيع. وإقامة شراكة في مجال التوكيلات. مع علامات من بينها زاد المتخصصة في ألبسة الأطفال وغروند ريكري المتخصصة في صناعة ألعاب الأطفال. رفقة متهمين اخرين، مع استفاذة مجمع “بلانكي”. من امتيازات بدون وجه حق كبدت الخزينة العمومية مبالغ مالية ضخمة. حيث وجهت لهم تهم تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه.