تأجيل قضية طحكوت بمجلس قضاء الجزائر إلى 28 نوفمبر المقبل

قرّر مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء تأجيل محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، والمتهمين الموقوفين وغير الموقوفين.

وتم تأجيل قضية طحكوت إلى تاريخ 28 نوفمبر المقبل، بعد طلب من هيئة الدفاع حتى يستنى لبعض المحامين الجدد المتأسسين الاطلاع على الملف.

وسبق لقاضي الدرجة الأولى بمحكمة سيدي امحمد ان سلطت عقوبات الحبس في حق المتهمين.

وعلى رأسهم محي الدين طحكوت الذي أدين بـ 16سنة حبسا نافذا مع مصادرة جميع ممتلكاته وتجميد حساباته البنكية.

كما سلطت المحكمة عقوبات سالبة للحرية في حق الوزيرين الأولين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال قدرها 10 سنوات حبسا نافذا.

وعاقبت المحكمة أشقاء محي الدين طحكوت كل من حميد ورشيد وابنه بلال بـ7 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة.

بينما أدانت شقيقه ناصر طحكوت بـ3 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دينار غرامة نافذة.

فيما أدانت المحكمة أيضا كل من شركات النقل والفلاحة لطحكوت بغرامة مليون دينار مع إقصائهم من إبرام الصفقات لمدة 5 سنوات.

كما أدانت المحكمة المتهم الفار عبد السلام بوشوارب بالسجن 20 سنة غيابيا مع أمر بالقبض الدولي.

فيما أدين عمار غول، وزير النقل والأشغال العمومية الأسبق، بـ3 سنوات حبسا نافذا.

ويوسف يوسفي وزير الصناعة الأسبق بسنتين حبسا نافذا.