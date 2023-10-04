تأجيل قضية عبدو سمار وأمير بوخرص وزيطوط محمد العربي إلى 18 أكتوبر

أجلت محكمة الجنح ببئرمرادرايس اليوم الى جلسة 18 أكتوبر ملف قضية عبدو سمار رفقة متهمين اخرين. من بينهم أمير بوخرص المعروف بأمير ديزاد و العربي محمد زيطوط. الى جانب متهمين آخرين من بينهم إطارات سابقة بالدولة. من بينهم مسؤول سابق بمصلحة الكاميرا والمراقبة بمطار هواري بومدين.

وتأتي هذه المحاكمة بعد قيام بعض من المتهمين في قضية الحال وهم اطارات سابقة بالدولة بتسريب وثائق لعبدو سمار و أمير بوخرص. و زيطوط محمد العربي من شانها الاضرار بالمصلحة الوطنية.

وجاء سبب تأجيل القضية بطلب من هيئة دفاع، هذا وقد تأسس المدعو “م.خ” متصرف بوزارة الخارجية كطرف مدني في قضية الحال.

المتهمون وجهت لهم تتعلق بالقيام عمدا بنشر و بث عن طريق الاتصالات الالكترونية او منظومة معلوماتية. او وثيقة مصنفة بغرض المساس بالنظام العام و السكينة العامة. حيازة بدون رخصة من السلطة المؤهلة قانونا لعتاد من الصنف الثاني ،انشاء و ادارة و الاشراف على موقع إلكتروني او برنامج معلوماتي .يستعمل لنشر المعلومات و الوثائق المصنفة ،القيام عمدا بنشر او بث عن طريق الاتصالات الإلكترونية او منظومة معلوماتية. وعرض لانظار الجمهور منشورات او نشرات او اوراق من شانها الإضرار بالمصلحة الوطنية.