تأجيل قضية عبد الغني هامل إلى 24 نوفمبر

أجلت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء بومرداس ملف قضية المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغني هامل إلى 24 نوفمبر المقبل. رفقة عدد من أفراد عائلته ومسؤولين وولاة سابقين لولاية تيبازة. من بينهم عبد القادر قاضي وموسى غلاي.

ويتابع هامل في هذه القضية بالتواطؤ مع بقية المتهمين بالحصول على امتيازات غير مبررة تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي .

وعادت هذه القضية بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. حيث سبق وأن أدين هامل بعقوبة 12 سنة حبس نافذا. فيما أدين ابنه “شفيق هامل”، بـ3 سنوات حبسا نافذا.

في حين أدين بقية المتهمين بعقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 الى 10 سنوات حبسا نافذا. ووجهت لهم تهم تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية وتبديد أملاك عمومية وإساءة استغلال الوظيفة واستغلال النفوذ والاستفادة من سلطة، وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم.

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