تأجيل قضية عبد الغني هامل وولاة سابقين إلى 15 ديسمبر المقبل

أجلت الغرفة الجزائية الأولى لمجلس قضاء بومرداس اليوم الأربعاء البت، في قضية المدير العام الأسبق للامن الوطني عبد الغني هامل. إضافة لأفراد عائلته إلى جانب مسؤولين وولاة سابقين،يتقدمهم من بينهم الواليين الاسبقين عبد القادر قاضي وموسى غلاي،لجلسة 15 ديسمبر الجاري.

كما يتابع عبد الغني هامل ومن معه في هذه القضية بتهم فساد. تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة تتمثل في قطع أرضية ذات طابع فلاحي.

وجاء برمجة قضية أمام هيئة المجلس، بعد قبول الطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، في الأحكام التي سلطتها ذات الهيئة القضائية. وسبق أن أدين عبد الغني هامل، بعقوبة 12 سنة حبسا نافذا،كما أدين ابنه شفيق هامل، بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا. اما بقية المتهمون فسلط في حقهم عقوبات متفاوتة تراوحت ما بين 3 الى 10 سنوات حبسا نافذا .

كما توبع المتهمون بتهم تتعلق بتغيير الطابع الفلاحي لأرض مصنفة فلاحية و“تبديد أملاك عمومية” و“إساءة استغلال الوظيفة” و“استغلال النفوذ”. و“الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة من أجل الزيادة في الأسعار وتعديل نوعية المواد والخدمات أو أجال التسليم”.

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