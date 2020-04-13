تأجيل قضية علي حداد إلى يوم 11 ماي ورفض طلب الإفراج عنه

أجلت محكمة الجنح بسيدي امحمد اليوم النظر في قضية رجل الأعمال والميلياردير علي حداد إلى جانب صاحب مجمع سوفاك لتركيب السيارات عولمي مراد إلى تاريخ الـ11 من شهر ماي القادم.

وحسب المعلومات التي تحصلت عليها “النهار اونلاين”، فإن القضية تم تأجيلها بسبب عدم استخراج الموقوفين الذين يقبعون حاليا بالمؤسسة العقابية بالحراش.

و اقتصر الحضور على هيئة المحكمة والدفاع. للإشارة الملف يحتوي على اثنين من القضايا، القضية الأولى تتعلق بحداد علي

و الملف الثاني يتعلق بمصنع تركيب السيارات سوفاك لصاحبه عولمي مراد.

وفي هذا السياق، يتضمن الملف الأول الذي يخص علي حداد يتعلق باستفادته من عدة امتيازات عقارية و جمركية و مينائية بنية احتكار طلبيات الإدارة العمومية والظفر بـ 275 صفقة عمومية و452 قرض بنكي، بالإضافة إلى الإستيلاء على أسهم مصنع الإسمنت التابع لمجمع جيكا بغليزان.

وتضمنت قضية علي حداد عدة متهمين من مسؤولين ووزراء سابقين، على غرار الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى ووزيري الصناعة السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب، بالإضافة إلى وزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس وكذلك وزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان إلى جانب ولاة سابقين، على غرار عبد المالك بوضياف بصفته والي سابق ووالي الجزائر الأسبق عبد القادر زوخ و كذلك الوالي السابق عمار تو وبوجمعة طلعي.